Вопреки прогнозам и циклонам: "Фестиваль хорошей песни" в Акулово собрал 20 тысяч зрителей

Помимо громких музыкальных номеров, мероприятие традиционно становится местом удивительных встреч 25 июля село Акулово Первомайского района Алтайского края вновь превратилось в столицу сибирского шансона.
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