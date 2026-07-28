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Вопреки прогнозам и циклонам: "Фестиваль хорошей песни" в Акулово собрал 20 тысяч зрителей

Вопреки прогнозам и циклонам: "Фестиваль хорошей песни" в Акулово собрал 20 тысяч зрителей

Помимо громких музыкальных номеров, мероприятие традиционно становится местом удивительных встреч 25 июля село Акулово Первомайского района Алтайского края вновь превратилось в столицу сибирского шансона.

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