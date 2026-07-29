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Россия снова ударила по портам Одессы и Черноморска. Украинский зерновой коридор блокирован

Россия снова ударила по портам Одессы и Черноморска. Украинский зерновой коридор блокирован

В ночь на 29 июля российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. В Минобороны России сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, которые перевозили вооружение в порты Одессы и Черноморска.

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