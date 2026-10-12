5 Times South Park Brilliantly Referenced Star Trek

Trey Parker and Matt Stone have never hidden their Star Trek obsession. Here are five South Park episodes that brilliantly reference the iconic sci-fi show.
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