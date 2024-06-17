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Россиянам рассказали, как правильно вызвать экстренные службы

Россиянам рассказали, как правильно вызвать экстренные службы

В России ежедневно возникают непредвиденные ситуации, требующие немедленного реагирования экстренных служб.

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