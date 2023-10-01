Свод важных дел и строгих запретов в Дмитриевскую родительскую субботу 28 октября 2023 года Анастасия28 октября 2023 года ― это день, когда в России и некоторых других странах православного мира отмечается Дмитриевская родительская суббота.
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