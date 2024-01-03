Песков назвал фейком сообщения о подготовке Путиным сенсационного заявления

Распространяемая в мессенджерах информация о том, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни выступит с сенсационным заявлением по мировой безопасности, являются фейком, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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