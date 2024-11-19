В Пентагоне озаботились уровнем запасов ПВО

Истощение запасов американских средств ПВО происходит из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и поддержки Соединенными Штатами Украины, заявил глава индо-тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро 19 ноября на мероприятии института Брукингса.
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