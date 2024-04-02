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Подполье: В центре Харькова замечено большое число «азовцев*»

Подполье: В центре Харькова замечено большое число «азовцев*»

Представитель поддерживающего Российскую Федерации подпольного движения Сергей Лебедев обратил внимание на то, что в областном центре украинской Харьковщины замечено было огромное количество боевиков из нацистского батальона Вооружённых сил киевского режима «Азов»*.

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Комментарии
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Betahon
Советская разведка и подполье располагали данными о концентрации войск СС в городах, которые должны были быть освобождены Красной армией. Эти команды занимались сбором и вывозом ценностей, минированием объектов и т.д. Ничего не напоминает?...
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