Представитель поддерживающего Российскую Федерации подпольного движения Сергей Лебедев обратил внимание на то, что в областном центре украинской Харьковщины замечено было огромное количество боевиков из нацистского батальона Вооружённых сил киевского режима «Азов»*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии