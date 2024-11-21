Хирургический корпус больницы им. Ваныкина построят в районе Восточного обхода

На недавних публичных слушания проекта по бюджету на ближайшие три года вновь подняли тему появления в Туле нового хирургического комплекса, который будет относиться к городской больнице скорой помощи им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии