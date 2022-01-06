Berg PRESS

433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Тихановскую вообще не следует принимать в расчет. Это просто мусор, который скоро выбросят.Захарова назвала ...
  • Карабас Барабас
    Этакий Ходор , но казахстанского разлива. Опять мрази рвутся к власти.СМИ: экс-банкир А...
  • Россиянин
    Ему бы о старухе побеспокоиться. Помрет ведь скоро.Эммануэль Макрон ...

Аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи Назарбаева

Аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи Назарбаева

БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Киргизии не располагает информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в воздушной гавани Бишкека, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх