Аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи Назарбаева

БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Киргизии не располагает информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в воздушной гавани Бишкека, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.