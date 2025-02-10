Фонд дочери спецпосланника США Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Фонд R.T. Weatherman, возглавляемый Меган Моббс, дочерью спецпосланника США по Украине Кита Келлога, организует эвакуацию раненых американских наемников с Украины, а также вывоз тел погибших.
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