Александр Козлов: Строительство соцобъектов за счет инвестора способствует развитию экономики ТиНАО

Важно создавать уютные и комфортные территории для жизни В Москве 56 соцобьектов строится инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда, этот механизм стал эффективным способом обеспечить жителей социальной инфраструктурой и способствует общему развитию экономики таких территорий, как ТиНАО.
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