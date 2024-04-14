Вопрос на засыпку: что произойдёт, если игла врежется в Эверест?

Ближайшее будущее. На Земле заканчиваются источники энергии, а численность населения растет. С каждым годом свободного места становится все меньше, и нужно как можно скорее переселяться на другие планеты.
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