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Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких ("Единая Россия”) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением отменить льготные тарифы на электроэнергию для людей, занимающихся майнингом.

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