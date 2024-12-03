Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких ("Единая Россия”) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением отменить льготные тарифы на электроэнергию для людей, занимающихся майнингом.
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