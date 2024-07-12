ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Адыгее

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали уроженца одной из стран Центральноазиатского региона, который является членом международной террористической организации, запрещенной в России.
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