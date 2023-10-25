Россиян предупредили о появлении вредоносного программного обеспечения

Россиян предупредили о появлении вредоносного программного обеспеченияКомпания по информационной безопасности Positive Technologies обнаружила ранее неизвестное вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое нанесло вред более чем 250 тысячам пользователям по всему миру, в основном в странах СНГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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