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Лента новостей Крыма

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В Крыму назначили министра сельского хозяйства

В Крыму назначили министра сельского хозяйства

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район.

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