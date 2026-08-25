Депутат Якубовский: в ряде регионов пенсионерам могут оказать помощь с ремонтом

Единой федеральной выплаты пенсионерам на ремонт жилья сегодня не предусмотрено. Однако в отдельных регионах существуют меры адресной материальной помощи, которые при определённых условиях могут предоставляться в том числе на ремонт жилья.
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