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Царьград

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В Ижевске 25-летний незнакомец выбросил с 17 этажа школьницу и прыгнул за ней

В Ижевске 25-летний незнакомец выбросил с 17 этажа школьницу и прыгнул за ней

По предварительным данным следствия, мужчина ранее никогда не видел свою жертву.Вечером 16 июля в Ижевске на улице 10 лет Октября были обнаружены два трупа - 11-летней девочки и 25-летнего парня.

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