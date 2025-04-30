В Херсонской области расчет «Куб-1» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ в Херсонской области осуществили с помощью ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-1» военнослужащие подразделения БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр», 30 апреля сообщило Минобороны России.
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