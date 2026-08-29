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Русская весна

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Зеленский потребовал наказать виновных в размещении боеприпасов рядом с жилыми домами

Зеленский потребовал наказать виновных в размещении боеприпасов рядом с жилыми домами

Зеленский потребовал наказать виновных в размещении боеприпасов рядом с жилыми домами. Речь идёт о складе в селе Мила Киевской области, где после прилёта произошла мощная детонация.

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