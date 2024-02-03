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Водителям рассказали, как правильно мыть машину зимой

В зимний период водителям необходимо уделить особое внимание уходу за своим автомобилем. Однако зимняя мойка машин имеет свои нюансы, так как в случае ошибки пострадать может не только кузов транспортного средства, но и его детали, пишет URA.

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