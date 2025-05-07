Карма четырех знаков зодиака: почему одни сталкиваются с болью чаще других Елена ГалицкаяАстрология, несмотря на критику и скепсис научного сообщества, продолжает оставаться источником интереса для миллионов.
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