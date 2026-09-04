Daily Express: Путин на ВЭФ сделал тревожное предупреждение Западу

Daily Express расценил заявление Путина о готовности России к любому развитию событий как жесткое предупреждение Западу.
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