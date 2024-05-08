Врач Сумцова: головные боли могут указывать на проблемы с суставом нижней челюсти

Головные боли, щелчки и болезненность при движении челюсти могут быть признаками заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), об этом рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.