Почему мы так любим сладости?

С 2008 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления сахара во всем мире. Это может быть связано с ростом популярности здорового образа жизни, изменением пищевых предпочтений или осознанием вредного воздействия сахара на организм.
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