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Губерниев о драке в Медиалиге: «В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Я собирался поиграть в МФЛ, а теперь хочу бежать подальше»

«В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Медиалига вместо того, чтобы дарить радость людям, пропагандировать здоровый образ жизни, занимается черти чем.

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