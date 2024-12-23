Чем опасна живая елка дома

Как отметил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Роман Опарин, для людей, страдающих от аллергии, живые елки могут вызвать ряд проблем со здоровьем.
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