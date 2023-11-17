«Интервью с Иудой»: легендарный футболист Василий Березуцкий уехал в Испанию и призвал всех спортсменов работать на Западе. Хоть где, но не в России

Легенда российского футбола Василий Березуцкий, купавшийся дома в деньгах и славе, с самого начала спецоперации на Украине, почему-то не пошёл в добровольцы или волонтёры, а 8 месяцев назад удрал в натовскую Испанию, ставшей для него новой Родиной.
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