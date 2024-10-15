В Смоленске в преддверии Дня отца сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в открытом уроке

В преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября, заместитель командира ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску Дмитрий Юрочкин принял участие в открытом уроке «Разговоры о важном» на тему: «Профессия отца.
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