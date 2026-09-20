Мощный пожар в Одессе после атаки (ФОТО)

Мощный пожар в Одессе после атаки. Один из прилётов на Химической, на территории бывшего завода Кислородмаш, рядом с военным объектом, сообщают местные ресурсы.
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