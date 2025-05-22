Стамате считает, что освобождение заключенных было организовано, чтобы сфабриковать против нее уголовное дело

Бывший председатель парламентской Комиссии по вопросам права Олеся Стамате, недавно исключенная из ПДС и с занимаемых ею должностей, выступила с разоблачениями, которые поднимают вопросы о том, как функционируют политические и судебные механизмы в Республике Молдова.
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