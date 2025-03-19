Кино: Победа над заиканием, 2 брака и вынужденный уход из профессии: Как живёт 70-летний Брюс Уиллис, за жизнь которого боятся его родные

Его имя давно стало синонимом целой эпохи в кинематографе. Брюс Уиллис был убедителен в образе сурового полицейского из «Крепкого орешка», прекрасно справлялся с ролью детского психиатра из «Шестого чувства» и оказался неподражаемым боксёром в «Криминальном чтиве».