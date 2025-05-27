Юрий Александрович особо поблагодарил за вклад в развитие культуры и просвещения директора Новоаннинской межпоселенческой библиотеки Ольгу Яровую, вручив ей почетную грамоту и презент - книгу.
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Юрий Александрович особо поблагодарил за вклад в развитие культуры и просвещения директора Новоаннинской межпоселенческой библиотеки Ольгу Яровую, вручив ей почетную грамоту и презент - книгу.