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Конгрессмен Розендэйл раскритиковал Байдена за заявления об Украине

Конгрессмен Розендэйл раскритиковал Байдена за заявления об Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что последний начал свое послание «О положении Союза» с заявлений об Украине, не упомянув при этом насущную проблему США - миграционный кризис.

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