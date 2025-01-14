Минниханов наградил Салавата Фатхетдинова орденом Дружбы

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с народным артистом республики, заслуженным артистом России, художественным руководителем театра песни «Салават» Салаватом Фатхетдиновым, чтобы поздравить его с недавним 65-летием и вручить орден Дружбы.
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