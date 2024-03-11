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Пятый канал

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Женщину приговорили к обязательным работам из-за жалобы на увлечение экс-супруга «ночными бабочками»

Женщину приговорили к обязательным работам из-за жалобы на увлечение экс-супруга «ночными бабочками»

Жительница Перми, оклеветавшая своего экс-супруга, приговорена к обязательным работам. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее бывший муж якобы неоднократно был замечен с несовершеннолетними, пишет URA.

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