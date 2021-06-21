Смешно! Это Путин киллер? Это Россия агреcсивная?

Сергей ЕПолитикаСмешно! Это Путин киллер? Это Россия агреcсивная? Сара Вагенкнехт комментирует актульные отношения между Россией и США. Комментирует обвинения запада, направленные на Россию.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevСара умница.Альбина КолесниковаСара умный человек дай ей БОГ здоровья.Томара ТычковаПобольше бы таких разумных немцев, как Сара Вагенкнехт.Р(Раиса Утропова (Соловьева)Путин уже давно говорил, что США имеют несравнимые цыфры с РФ на агрессию, почему его не слышат? РФ - агрессор? Т. е. США все можно?Комментировать
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