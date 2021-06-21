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Смешно! Это Путин киллер? Это Россия агреcсивная?

Смешно! Это Путин киллер? Это Россия агреcсивная?

Сара Вагенкнехт комментирует актульные отношения между Россией и США. Комментирует обвинения запада, направленные на Россию.

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Vladimir Lioubimcev
Сара умница.
Альбина Колесникова
Сара умный человек дай ей БОГ здоровья.
Томара Тычкова
Побольше бы таких разумных немцев, как Сара Вагенкнехт.
Раиса Утропова (Соловьева)
Путин уже давно говорил, что США имеют несравнимые цыфры с РФ на агрессию, почему его не слышат? РФ - агрессор? Т. е. США все можно?

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