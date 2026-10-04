В Курской области сбили 216 БПЛА ВСУ за сутки

За сутки с 3 по 4 октября в системы ПВО РФ сбили 216 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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