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Хейбати отреагировал на анонс боя с Касымбаем: «Я озвучил гонорар, который хочу за этот реванш»

На днях появилась информация о том, что в марте в рамках турнира лиги Hardcore в Казахстане пройдёт реванш между Муратбеком Касымбаем и Мохаммедом Хейбати.

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