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Пункт-А

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В Астрахани эвакуатор разбил перевозимую машину о перекрытие Нового моста

В Астрахани эвакуатор разбил перевозимую машину о перекрытие Нового моста

Нелепое и крайне затратное ДТП произошло в Астрахани на улице Марии Максаковой. Эвакуатор, перевозивший на своей платформе легковой автомобиль «Рено», попытался проехать под перекрытием Нового моста, но не вписался по высоте.

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