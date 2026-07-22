В Астрахани эвакуатор разбил перевозимую машину о перекрытие Нового моста

Нелепое и крайне затратное ДТП произошло в Астрахани на улице Марии Максаковой. Эвакуатор, перевозивший на своей платформе легковой автомобиль «Рено», попытался проехать под перекрытием Нового моста, но не вписался по высоте.
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