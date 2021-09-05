Мои столичные знакомые неизменно смеются, когда я говорю, что хочу жить в Новгороде. Не верят в жизнь за пределами МКАД

Темы дняОбществоМои столичные знакомые неизменно смеются, когда я говорю, что хочу жить в Новгороде. Не верят в жизнь за пределами МКАД Анастасия Миронова Спросили тут в Телеграме, почему я часто вспоминаю Великий Новгород.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорьВ Новгороде много гостиниц и разных хостелов, но летом в выходные мест нет - Петербург и Москва, да и другие, кто неподалёку с удовольствием едут в этот прекрасный город-музей под открытым небом. Жалко только что вал с каждым годом становится всё меньше и меньше, а кое-где уже и сравнялся с землёй. А можно было бы сделать хотя бы по западному полукольцу деревянные мосточки и организовывать экскурсии, а может и по остаткам восточного тоже.Mirzakhanov GaryВы прелесть и вы правы, а эти люди полны предвзятости и раболепского поклонения перед городом с его извращениями!Елена КозловаМои знакомые переехали в Рязань год назад из Краснодара. Теперь им предложили работу с хорошей зарплатой в Москве. Они отказались. В Рязани им очень нравится.ААлексейВам просто не повезло с друзьями. Они космополиты и дебилы, страдающие чужебесием.Комментировать
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