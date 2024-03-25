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  • Владимир Пятицкий
    фаб-1500"Стратегический и...
  • Александр Васильчиков
    И? .. Что за оружие?"Стратегический и...
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"Стратегический инструмент, враг в ужасе": ВС РФ задействовали оружие, которое было "невозможным": Новости СВО, к утру 25.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

"Стратегический инструмент, враг в ужасе": ВС РФ задействовали оружие, которое было "невозможным": Новости СВО, к утру 25.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 25 марта 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
И? .. Что за оружие?
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14 час.
Владимир Пятицкий
фаб-1500
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8 час.

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