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В Алматы на два дня перекроют один из самых оживленных перекрестков

В Алматы на два дня перекроют один из самых оживленных перекрестков

В Алматы с 1 по 2 августа временно ограничат движение автотранспорта на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова в связи с проведением работ по строительству и модернизации газораспределительных сетей.

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