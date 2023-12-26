В ФАС сделали заявление о ценах на новогодние перелеты

Федеральная антимонопольная служба регулярно проводит мониторинг стоимости авиаперелетов. Специалисты рассказали, какими должны быть цены на билеты в праздники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии