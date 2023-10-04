Курс на декарбонизацию жив: как изменились климатические цели бизнеса

В конце сентября ведущие эксперты в области устойчивого развития и климатической повестки на площадке Технопарка «Сколково» обсудили ключевые тренды декарбонизации мировой экономики и перспективы низкоуглеродного развития России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии