Каждая поездка в Берлин рано или поздно упирается в один и тот же вопрос: как расплачиваться, чтобы не потерять деньги на конвертации? Я долго игнорировал эту тему, пока однажды в аэропорту не отдал почти двенадцать процентов суммы только за то, что поленился подготовиться заранее.