Каждая поездка в Берлин рано или поздно упирается в один и тот же вопрос: как расплачиваться, чтобы не потерять деньги на конвертации? Я долго игнорировал эту тему, пока однажды в аэропорту не отдал почти двенадцать процентов суммы только за то, что поленился подготовиться заранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Реальная компенса...
- SI Почему советский ...
- SI Почему советский ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым