Академик Онищенко объяснил, почему при обморожении нельзя растираться водкой

МОСКВА, 5 января, ФедералПресс. В сильные морозы высок риск столкнуться с обморожением. Президент общероссийской общественной организации «Медицинская Лига России», академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, как этого избежать и почему нельзя растираться водкой.