Что произойдёт с организмом после отказа от алкоголя

Отказ от алкоголя может быть сложным решением, но его влияние на здоровье нельзя недооценить. За три месяца без алкоголя в организме происходят значительные изменения, которые способствуют восстановлению здоровья и улучшению качества жизни.
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