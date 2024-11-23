В Приозерском районе Ленобласти столкнулись два легковых автомобиля

В результате ДТП погиб пешеход Сегодня на автодороге Мельниково – Горы в Приозерском районе Ленобласти произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии